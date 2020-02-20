قبضت الشرطة البريطانية اليوم على رجل للاشتباه في طعنه مؤذنا بمسجد لندن المركزي يبلغ من العمر سبعين عاما، وذكرت الشرطة أن حالة المصاب ليست خطيرة بعدما تعرض لطعنات عدة.



وأظهرت صور نشرت على موقع تويتر أفراد الشرطة وهم يقيدون حركة رجل في ساحة الصلاة بالمسجد قرب متنزه ريجنتس قبل اقتياده بعيدا.



وقال مقداد فيرسي المتحدث باسم المجلس الإسلامي البريطاني إنه "من المقلق للغاية أن نرى أن رجلا أبيض قد دخل مسجد ريجنتس بارك وقت الصلاة، وطعن المؤذن في رقبته"، وأضاف فيرسي أنه ينتظر تحقيقا مستقلا في الهجوم.



يأتي الهجوم على مؤذن مسجد لندن المركزي بعد يوم واحد من حادثي إطلاق نار في مدينة غربي ألمانيا، وقد أودى الهجوم بحياة 11 شخصا بينهم 5 مهاجرين أتراك، وتحدثت السلطات عن احتمال أن يكون كره الأجانب هو الدافع وراء الاعتداء، مضيفة أن المنفذ ينتمي إلى أقصى اليمين.

المصدر: وكالات

- فيديو :



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طعن مؤذن في رقبته أثناء رفع نداء الصلاة في لندن والشرطة تلقي القبض على الجاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.