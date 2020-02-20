كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلطان بن طارق يصدر مرسومًا يقضي بتعديل النشيد الوطني العماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر سلطان عمان الجديد هيثم بن طارق، مساء اليوم الخميس، مرسوما يقضي بإبدال كلمات في النشيد الوطني العماني، كانت تشير إلى سلطان عمان الراحل قابوس بن سعيد، وذلك غداة انتهاء فترة الحداد الرسمية.

هذا وأصدر السلطان هيثم بن طارق أصدر مرسوما "بتعديل الملحق رقم 3 المرفق بقانون علم الدولة وشعارها ونشيدها الوطني"، حسب ما أفادت وكالة الأنباء العمانية "العمانية".

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ويتم إبدال كلمات النشيد التي كانت تشير إلى السلطان الراحل قابوس، التي تقول فيها "أبشري قابوس جاء فلتباركه السماء واسعدي والتقيه بالدعاء" بكلمات جديدة هي "فارتقي هام السماء واملئي الكون الضياء واسعدي وانعمي بالرخاء".

كما يشار إلى أن السلطان قابوس بن سعيد توفي، يوم الجمعة الموافق 10 يناير الماضي، عن عمر يناهز 79 عامًا، ولم يكن السلطان متزوجا ولا أبناء أو أشقاء له ليرثوا الحكم من بعده، بل أبناء عمومة فحسب.

وأدى وزير التراث والثقافة العماني هيثم بن طارق آل سعيد، اليمين الدستورية بعد تعيينه سلطانًا لعمان خلفًا لابن عمه الراحل قابوس.