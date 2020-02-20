كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع التركية: واشنطن قد ترسل منظومة "باتريوت" إلى أنقرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، مساء اليوم الخميس، أنه "رفض طلباً روسياً بنقل مواقع المراقبة التركية في مدينة إدلب السورية"، لافتاً إلى أن "واشنطن قد ترسل منظومة باتريوت إلى تركيا".

وكشف أكار خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة "سي إن إن تورك"، عن أن تركيا وروسيا تناقشان استخدام المجال الجوي السوري في إدلب، وأن هناك حوارًا جيدًا بين المسؤولين الأتراك والروس على الأرض، مفيدًا بأن بلاده لا تنوي الاشتباك مع القوات الروسية في إدلب، بل الهدف الوحيد هو قوات النظام السوري وبالإمكان التغلب على الأزمة إذا تنحت روسيا جانبا.

وأضاف: أن المحادثات مع الولايات المتحدة الأمريكية لشراء منظومة باتريوت مستمرة، وأن "واشنطن قد تزودنا بمنظومة باتريوت الدفاعية لاستخدامها في إدلب".