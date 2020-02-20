كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصحة العالمية: نشعر بالتفاؤل بسبب تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، مساء اليوم الخميس، إن "استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين أمر مبشر"، مضيفاً "نشعر بالتفاؤل بسبب هذا الاتجاه لكن هذا ليس وقت الشعور بالرضا".

ولفت جيبريسوس إلى أن "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في باقي أنحاء العالم منخفض للغاية مقارنة بالصين"، موضحاً أن "قد لا يستمر الوضع على هذا الحال لفترة طويلة"؛ وفقًا لوكالة الأنباء العالمية "رويترز".

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، في وقت سابق من اليوم، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا، ووصل عدد المصابين إلى 74.5 ألف حالة، مشيرة إلى شفاء نحو 16 ألف شخص.