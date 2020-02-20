منتخب الشباب يتأهل إلى نصف نهائي كأس العرب

تأهل المنتخب المغربي الشباب إلى نصف نهائي كأس العرب، بفوزه الكاسح على منتخب دجيبوتي بسداسية نظيفة، في الجولة الثانية من دور المجموعات.

وسجل للأشبال كل من هيثم عبيد في الدقيقة 7، وأشرف غريب في الدقيقة 33، وطه الإشبيني في الدقيقة 50، وأنوار العزوزي في الدقيقة 68، إضافة إلى ثنائية عبد الصمد الزلزولي في الدقيقتين 71 و91.

وضمن المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى نصف نهائي كأس العرب، فيما يستوجب عليه مواجهة منتخب مدغشقر في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

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