“الموت ولا المذلة”.. المتعاقدون يُعيدون شعارات “حراك الريف” رفضا للتعاقد -فيديو

صور : يونس الميموني

تحولت وقفة الأساتذة المتعاقدين، بطنجة، قبل قليل، إلى مسيرة في اتجاه شارع محمد الخامس.

ورفع المحتجون شعارات “حراك الريف” من قبيل “الموت ولا المذلة” للتعبير عن رفضهم لنظام التعاقد، مطالبين بالادماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وعاين موقع “اليوم 24” تواجد عناصر القوات العمومية على طول شارع محمد الخامس، يحيطون بمسيرة المتعاقدين.

وكانت تنسيقية المتعاقدين قد دعت في وقت سابق إلى إضراب وطني، أيام 19و20 و 21 و22 من شهر فبراير الجاري، ومسيرة احتجاجية تتزامن مع ذكرى 20 فبراير، لتجديد رفضها لنظام التعاقد.