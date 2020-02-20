العراق: إصابات في مواجهات بين المحتجين وقوات الأمن

القدس - بواسطة محمد عز العرب - اندلعت مواجهات بين المحتجين العراقيين وقوات الأمن اليوم الخميس، في وسط العاصمة بغداد، وقال مصدر طبي إن 10 متظاهرين أصيبوا بجروح وحالات اختناق.

وأوضح المصدر الذي يعمل في مفرزة طبية متنقلة بساحة التحرير وسط بغداد، أن "7 متظاهرين أصيبوا بجروح ناجمة عن بنادق الصيد الهوائية، فيما أصيب 3 آخرون بحالات اختناق حادة جراء الغاز المسيل للدموع".

وأضاف ذات المصدر أن "الجرحى والمصابين سقطوا في ساحة الخلاني القريبة من ساحة التحرير".

(أ ب)

ومن جانبهم، قال شهود عيان من المتظاهرين إن مواجهات اندلعت بين المتظاهرين وقوات الأمن في ساحة الخلاني استخدمت خلالها قوات الأمن بنادق الصيد الهوائية وقنابل الغاز ضد المتظاهرين.

وأضافوا أن المتظاهرين رشقوا بالمقابل قوات الأمن بالحجارة والزجاجات الحارقة، مشيرين إلى أن الساحة تشهد حالات كر وفر ومواجهات متقطعة منذ أسابيع.

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ومن جانبها، قالت قيادة عمليات بغداد التابعة للجيش، في بيان، إن إثنين من أفراد الأمن أصيبا بجروح جراء انفجار قنبلة يدوية (زجاجة مولوتوف)، دون الإشارة إلى الجهة التي قامت بإلقائها.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة، منذ مطلع تشرين الأول/ أكتوبر عام 2019، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل، وفق رئيس البلاد برهم صالح، ومنظمة "العفو" الحقوقية الدولية.

(أ ب)

وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي، على تقديم استقالتها، مطلع كانون الأول/ ديسمبر 2019، فيما يرفض المحتجون تكليف وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي بتشكيل حكومة جديدة.

ويُصر المتظاهرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، التي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين، عام 2003.