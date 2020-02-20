الزمالك يتوج بالسوبر المصري للمرة الرابعة في تأريخه

2020-02-20 | 20:25
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فاز الزمالك على الأهلي بركلات الجزاء في قمة السوبر المصري، مساء اليوم الخميس في الإمارات بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي.
ونجح الزمالك في تحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر المصري وحصد البطولة الثانية على التوالي بعد التتويج بالسوبر الإفريقي عقب الفوز على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد الغرافة القطري، مساء الجمعة الماضى.
ويمتلك الأهلي 11 لقب سوبر محلي بين بطولاته، فيما توج الزمالك باللقب 4 مرات بعد انتصاره اليوم.
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