الزمالك يتوج بالسوبر المصري للمرة الرابعة في تأريخه

وأقيمت مباراة الأهلي والزمالك، في السابعة من مساء اليوم الخميس، على ستاد محمد بن زايد، بأبو ظبي، بالإمارات.

ونجح الزمالك في تحقيق الفوز والتتويج بلقب السوبر المصري وحصد البطولة الثانية على التوالي بعد التتويج بالسوبر الإفريقي عقب الفوز على الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ستاد الغرافة القطري، مساء الجمعة الماضى.



ويمتلك الأهلي 11 لقب سوبر محلي بين بطولاته، فيما توج الزمالك باللقب 4 مرات بعد انتصاره اليوم.