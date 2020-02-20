العذاري ينفي تسجيل اصابة عراقي بفيروس كورونا في الاردن

وقال العذاري في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تناقلت بعض وسائل الاعلام وجود (٧) إصابات في الاردن‬ بفايروس كورونا‬ بينهم مواطن عراقي".

وأضاف، أن "بعد الاتصال بالوزير امجد العضايلة المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاردنية اكد لي بان هذه الأخبار غير صحيحة وان الاردن‬ مازال خالي من اية إصابة"، داعيا، وسائل الاعلام الى "توخي الدقة والحذر في نقل المعلومة".



وتاقلت عددا من وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خبرا مفاده أن الاردن سجلت اكثر من حالة اصابة اليوم بفيروس كورونا.