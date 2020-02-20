المعارضة الإيرانية بواشنطن : انتخابات خامنئي "عار" ويجب مقاطعتها

وصفت المعارضة الإيرانية في العاصمة الأمريكية واشنطن انتخابات مجلس الشوري الإسلامي المزمع عقدها في إيران غد الجمعة بـ "العار" ودعت إلى مقاطعتها.

وطالب على جعفر زادة في مؤتمر صحفي في واشنطن، الخميس، المجتمع الدولي للضغط على إيران، مؤكدا أن الانتخابات لن تكون نزيهة حيث لا يسمح لغير أعوان النظام بالترشح، على حد وصفة.

وأكد زادة، الذي يعمل نائب مدير ممثلية المعارضة الأيرانيه في واشنطن، أن الحكومة الإيرانية تختار القوائم على هواها، مشيرا إلى أن الانتخابات سوف يتم تزويرها كسابقاتها.

وقال إن هناك 1500 قتيل وأكثر من 12 ألف معتقل في المظاهرات الأخيرة ضد النظام، مطالبا نظام خامنئى بالإفراج عن المعتقلين قبل التفكير في انتخابات نيابية.





وأضاف زادة، في كلمته بالمؤتمر الصحفي، أن هناك أكثر من ٣٠ ألف سجين سياسي في سجون النظام الإيراني، يجب إطلاق سراحهم أيضا.

بدورها، قالت سونا سمسامي، عضوة برلمان المعارضة الإيرانية، إن العقوبات الدولية تزداد على النظام الإيراني، وهذا دافع للشعب لمقاطعة الانتخابات التي لا تمثل الإيرانيين.

وأكدت سمسامي في المؤتمر الصحفي، ضرورة أن يوقف نظام خامنئي الذي يمارسه ضد الشعب الأيراني الأعزل.

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وأضافت، أن النظام الإيراني فقد الكثر من قوته الخارجية، حيث تم تقليم أظافرة في كل من العراق وسوريا، كما أنه محاصرأايضا في لبنان.

وبحسب وزارة الخزانة الأمريكية، فإن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على 5 إيرانيين اليوم، وهم "أحمد جنتي وعباس علي كدخدائي وسياماك راهبيك وحسن صداغي مقدم ومحمد يزدي".

ويتنافس 7148 مرشحا للفوز بمقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا في أول انتخابات تجرى في إيران منذ إعلان الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق النووي الإيراني، مايو/أيار 2018.

وأظهرت نتائج استطلاع للرأي، أجراه معهد بحثي تابع لجامعة طهران، أن ما يزيد على 75% من سكان العاصمة (30 مقعدا برلمانيا)، لن يصوتوا بالانتخابات البرلمانية المزمعة إقامتها في 21 فبراير/شباط الجاري.





ونشر معهد الأبحاث والدراسات بجامعة طهران، الأحد، نتائج استطلاع جديد كشفت أن 24% فقط سيدلون بأصواتهم في انتخابات البرلمان الإيراني بدورته الحادية عشرة، حسبما أوردت وكالة أنباء فارس الإيرانية (شبه رسمية).

وأعلنت أيضاً مؤسسة جمان المتخصصة في دراسات استطلاع الرأي للإيرانيين (مستقلة تتخذ من هولندا مقراً لها) أن 81% من سكان إيران البالغ عددهم 83 مليون نسمة لن يشاركوا بانتخابات البرلمان.

وشمل استطلاع مؤسسة جمان نحو 43 ألف شخص من بينهم 90% يقيمون في إيران، بينما اعتبر 70% أن سياسات النظام الإيراني هي السبب وراء الأوضاع الراهنة.

وأكد 76% من المشاركين في استطلاع مؤسسة جمان أنهم سيصوتون ضد ما يعرف بنظام الجمهورية الإسلامية في إيران، شريطة وجود استفتاء حر.