مافيا إيران وعدوان تركي جديد.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الخميس 20 فبراير/شباط، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.

على الصعيد السياسي تقرأون: واشنطن: إيران تحكمها ”عصابات مافيا“ ولا توجد انتخابات حقيقية، وعدوان تركي جديد شرق إدلب.. ومواجهات مع الجيش السوري، و المخدرات والعصابات.. سلاح مليشيا السراج لإخضاع ”ورشفانة“ الليبية، و ”حظر الإخوان مطلبي“.. حملة يمنية تفضح مؤامرات حزب الإصلاح.

كما تتطالعون في عالم السياسة أيضا: حكومة الفخفاخ المعدلة.. شوكة بحلق إخوان تونس خوفا من حل البرلمان، وإيرانيون عن الانتخابات: نحارب الفقر والنظام يبحث عن الأصوات، وملتقى قبائل ليبيا يطالب بمحاكمة السراج ومواجهة الغزو التركي، ووثائق أممية تكشف مافيا الحوثي لسرقة المساعدات، ونتنياهو يعتزم بناء آالف الوحدات الاستيطانية.. وفلسطين: غير شرعية.

Advertisements

وفي الاقتصاد تتابعون: مؤشر رسمي يظهر ثقة الأتراك ”المهزوزة“ بالاقتصاد المحلي، والبيت الأبيض يعترف: اقتصاد أمريكا يتلقى نيرانا صديقة، والنفط يواصل الصعود بفعل مخاوف نقص المعروض، والين يتراجع ألدنى مستوى في 10 أشهر مع صعود الدولار، وميركل تتوقع مفاوضات ”شاقة“ في القمة المالية الأوروبية.

وإلى الملاعب تجدون: ميسي يكشف عن حب نجله لكريستيانو رونالدو.

وفي الفن تقرأون: صوت الجمهور مسموع.. إيرادات فيلمي ”هارلي كوين“ و“سونيك“ خير دليل.

كما تتناول نشرة "العين الإخبارية" مجموعة متنوعة من الأخبار والتقارير المكتوبة والمصورة والفيديو، وآخر تطورات الأحداث المتنوعة، إلى جانب مجالات الثقافة والصحة والمجتمع والتكنولوجيا والسيارات.

للاطلاع على التفاصيل اضغط هنا