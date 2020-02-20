جامعة سودانية تسحب الدكتوراه الفخرية من قيادات النظام البائد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قرر مجلس أمناء جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، الخميس، سحب درجة الدكتوراه الفخرية من قيادات رفيعة في نظام الإخوان المعزول.

وقالت الجامعة في بيان إنها بناء على توصيات لجنة مختصة، قررت سحب درجات الدكتوراه الفخرية من نائب الرئيس المعزول سابقا، علي عثمان محمد طه، والقيادي الإخواني محمد الشيخ مدني.

كما قررت سحب الدكتوراه الفخرية من وزير دفاع الرئيس المعزول عمر البشير، الفريق أول مهندس ركن عبدالرحيم محمد حسن، ومساعده أحمد محمد هارون لعدم تطابق أسباب منح الدرجة.

كما صادق مجلس الجامعة على سحب الدرجات الفخرية من وزير التعليم العالي في حكومة الإخوان، سمية محمد أحمد أبوكشوة، وعلي عمر إبراهيم فرح، والدكتورة عطيات مصطفى عبدالرحيم؛ لعدم تطابق الأسباب التي تمنح بموجبها الجامعة الدرجات الفخرية بحسب اللائحة الخاصة لعام 2016.