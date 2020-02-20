الجيش السوري يحبط هجوما لتنظيمات إرهابية موالية لتركيا بإدلب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نجحت قوات الجيش السوري، مساء الخميس، في إحباط هجوم كبير شنته المليشيات المسلحة الموالية لأنقرة على بلدة النيرب.

وبحسب وكالة الأنباء السورية، تمكنت قوات الجيش من إحباط الهجوم وتدمير عدد من العربات العسكرية التابعة للتنظيمات الإرهابية.

وخاضت فصائل مقاتلة بدعم تركي، الخميس، معارك عنيفة ضد قوات الجيش السوري في محافظة إدلب شمالي البلاد، ما تسبب بمقتل 27 إرهابيا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأعلنت أنقرة أن جنديين تركيين في عداد القتلى، بينما أصيب 5 بجروح جراء غارة جوية في إدلب، وحملت الرئاسة التركية مسؤولية القصف للنظام السوري.