انتخب ​مجلس النواب​ في العاصمة الليبية ​طرابلس​، الموازي لمجلس نواب طبرق، حمودة أحمد سيالة رئيسا للمجلس ونائبين له. يذكر أن هذه هي المرة الثانية خلال 8 أشهر التي ينتخب فيها النواب في طرابلس خلال جلساتهم هيئة رئاسة جديدة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مجلس النواب في طرابلس بليبيا ينتخب حمودة أحمد سيالة رئيساً للمجلس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.