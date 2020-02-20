مجلس النواب في طرابلس بليبيا ينتخب حمودة أحمد سيالة رئيساً للمجلس

انتخب مجلس النواب في العاصمة الليبية طرابلس، الموازي لمجلس نواب طبرق، حمودة أحمد سيالة رئيسا للمجلس ونائبين له.
يذكر أن هذه هي المرة الثانية خلال 8 أشهر التي ينتخب فيها النواب في طرابلس خلال جلساتهم هيئة رئاسة جديدة.
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