وزارة النقل العراقية تعلق الرحلات الجوية مع إيران كإجراء احترازي من كورونا

أعلنت وزارة النقل العراقية "تعليق الرحلات الجوية بين العراق وإيران بدءا من اليوم وإلى إشعار آخر، كإجراء احترازي من فيروس كورونا المستجد".
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