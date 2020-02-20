أعلنت وزارة النقل ​العراق​ية "تعليق الرحلات الجوية بين العراق و​إيران​ بدءا من اليوم وإلى إشعار آخر، كإجراء احترازي من ​فيروس كورونا​ المستجد".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزارة النقل العراقية تعلق الرحلات الجوية مع إيران كإجراء احترازي من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.