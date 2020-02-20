مسؤول بالرئاسة التركية: من جعل سوريا عرضة للدماء والإرهاب سيحاسب أمام الإنسانية

ذكّر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، في إطار التعليق على مقتل جنديَّين تركيَّين جرّاء غارة جويّة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، أنّ "النظام السوري شنّ هجومًا على الجنود الأتراك الّذين يتواجدون في إدلب، من أجل إرساء السلام وإدارة أنشطة المساعدات الإنسانيّة".
وشدّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الدولة التركية ثأرت وستأثر لدماء شهدائها"، مؤكّدًا أنّ "كلّ من تسبّب في جعل سوريا عرضةً للدماء والإرهاب الدموع سيُحاسَب أمام الإنسانية". وركّز على أنّ "دولتنا عظيمة، شعبنا عزيز، ووطنا مقدّس".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع التركية في بيان، "مقتل جنديَّين وإصابة 5 آخرين جرّاء غارة جوية في محافظة إدلب السورية".
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