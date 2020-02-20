الحكومة الإيرانية: تشكيل خلية للوقاية من فيروس كورونا ومكافحة انتشاره

أعلن المتحدّث باسم الحكومة ال​إيران​ية ​علي ربيعي​، أنّ "بناءً على طلب رئيس الجمهورية ​حسن روحاني​، تمّ تشكيل خليّة لإدارة طرق الوقاية ومكافحة "​فيروس كورونا​" في وزارة الصحة الإيرانية، بحضور وزراء الصحة والعلاج والتعليم الطبي والتراث الثقافي والسياحة والحرف اليدوية والطرق وبناء المدن، المتحدّث باسم الحكومة وممثّل الأركان العامة للقوات المسلحة".

وأوضح أنّ "منذ بداية تفشّي "كورونا" في ​الصين​، تقوم الحكومة بمراجعة الأمر في عدد من الاجتماعات واتخاذ القرارات المناسبة ومراقبة الحدود، كما أنّ وزارة الصحة ترصد وبدقة هذه القضية، وقد تمّ اتّخاذ التدابير اللّازمة، والآن بعد أن أصبحت العلامات واضحة، نحتاج إلى عمل وتعاون أكثر شمولًا من جميع المواطنين".

يُذكر أنّ شخصين توفيا في مدينة قم وسط إيران أمس الأربعاء، بسبب إصابتهما بـ"فيروس كورونا".