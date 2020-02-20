الصحة العالمية: تراجع حالات الإصابة بفيروس كورونا أمر مبشر

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، ان "استمرار تراجع أعداد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا في الصين أمر مبشر، لكن هذا ليس وقت الشعور بالرضا"، مشيراً الى ان "عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في باقي أنحاء العالم منخفض للغاية مقارنة بالصين، وقد لا يستمر الوضع على هذا الحال لفترة طويلة".
هذا وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، أن "عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد ارتفع إلى 2118 شخصا".
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