نقلت وكالة "فارس" الإيرانية، عن مدير مكتب المصالح الإيرانية في القاهرة، ناصر كنعاني، قوله أن "طهران تتحلى بالمرونة تماما إزاء فرص تنمية العلاقات مع القاهرة، و لا ترى أي قيود تمنعها من تطوير علاقاتها الثنائية مع مصر بما يخدم مصالح المنطقة بأكملها"، مشددا على أن "الركود في العلاقات بين الدولتين لا يصب في مصلحة أي منهما ويضر بشعوب المنطقة وحكوماتها".
ودعا كنعاني "وسائل الإعلام في البلدين إلى الاضطلاع بدور أكبر في فتح آفاق جديدة وتمهيد الطريق لاتخاذ قرارات أفضل وأصح في هذا الاتجاه، من خلال تقديم تحاليل منصفة وبناءة للوضع السائد على العلاقات بين إيران ومصر"، معتبرا أن "استمرار هذا الوضع في العلاقات السياسية بين طهران والقاهرة يعد تمهيدا لتفويض دوري البلدين إلى لاعبين آخرين".
وتشهد العلاقات المصرية الإيرانية حالة من الجمود منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، وذلك بعد فترة تحسن في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول إيراني: لا مانع لدى طهران من تطوير العلاقات مع مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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