وزارة الخارجية الروسية تنفي اتهامات جورجيا بـ "قرصنة" مؤسساتها

نفى نائب وزير الخارجية الروسي، أندريه رودينكو، "اتهامات وجهتها سلطات ​جورجيا​ إلى ​روسيا​ بتنفيذ هجمات إلكترونية ضدها في العام الماضي"، لافتا الى "أننا نترك هذه التعليقات لضمير المسؤولين الجورجيين الذين أدلوا بها"، مؤكدا أن روسيا لم ولا تنوي إطلاقا التدخل في شؤون جورجيا الداخلية بأي شكل كان".

واتهم المتحدث باسم الخارجية الجورجيةفلاديمير كونستانتينيديروسيا، في وقت سابق، بالضلوع في تنظيم وإجراء أعمال قرصنة إلكترونية، خلال العام الماضي، استهدفت مواقع إدارة رئيس ​الدولة​ والأجهزة القضائية و​البلديات​ ومؤسسات حكومية وتجارية وإعلامية.