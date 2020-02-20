الحكم بسجن مستشار ترامب 40 شهرا بعد إدانته بالكذب على الكونغرس

أفادت قناة "​روسيا اليوم​" أنه صدر حكم بسجن مستشار ​ترامب​ روجر ستون 40 شهرا بعد إدانته بالكذب على ​الكونغرس​ وعرقلة عمله". إضغط للمزيد

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