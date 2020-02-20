الدفاع التركية تنفي طلب منظومة باتريوت من اميركا بهدف ردع سوريا

أكد المتحدثة باسم ​وزارة الدفاع التركية​، شيبنم أكتوب، ان "ما تناقلته ​تقارير​ إعلامية بشأن طلب ​تركيا​ ​منظومة​ باتريوت من ​الولايات المتحدة​، من أجل التصدي لهجمات سورية في ​المستقبل​، هو خبر غير صحيح".

هذا وكانت وكالة "بلومبرغ" قد نقلت عن مصدر، أن تركيا طلبت من الولايات المتحدة منظومة الدفاع الصاروخي باتريوت لنشرها على حدودها الجنوبية، من أجل صد هجمات ​الجيش السوري​ مستقبلا.

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