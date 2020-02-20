أكد المتحدثة باسم وزارة الدفاع التركية، شيبنم أكتوب، ان "ما تناقلته تقارير إعلامية بشأن طلب تركيا منظومة باتريوت من الولايات المتحدة، من أجل التصدي لهجمات سورية في المستقبل، هو خبر غير صحيح".
هذا وكانت وكالة "بلومبرغ" قد نقلت عن مصدر، أن تركيا طلبت من الولايات المتحدة منظومة الدفاع الصاروخي باتريوت لنشرها على حدودها الجنوبية، من أجل صد هجمات الجيش السوري مستقبلا.
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع التركية تنفي طلب منظومة باتريوت من اميركا بهدف ردع سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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