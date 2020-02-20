جعجع عرض آخر التطورات السياسيّة والإقتصاديّة مع السفير الأردني

التقى رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، في معراب، سفير المملكة الأردنية الهاشمية في لبنان وليد الحديد، وجرى خلال اللقاء عرض آخر التطورات السياسيّة والإقتصاديّة في البلاد.
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