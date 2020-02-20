يعقوب: المطلوب اقالة سلامة وتغيير المدعي العام المالي

اعتبر رئيس "حركة النهج" النائب السابق حسن يعقوب، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "تظاهرة التيار الوطني الحر اعتراضا على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، هو اصل الثورة وهو موقف حق لو كنت مؤيدا او معارضا للتيار"، مؤكدا أن "التمديد الاخير لحاكم المصرف كان خطأ فادحا ومشبوها".
ولفت الى أن "البنوك التي استفادت من الهندسات المالية والسرقات عليها ان تدفع ثمن الكارثة وليس المواطن المنهوب"، مشددا على أن "المطلوب اقالة سلامة ومنعه من السفر والبدء بالتفتيش في اوراقه السرية واتخاذ قرار بتغيير المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم".
ورأى أن "نزول جماعة رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط لحماية حاكم المصرف يختصر مشهد الازمة"، متوجها الى جنبلاط بالسؤال: "الى اين؟ يبدو أن الوضع صعب".
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