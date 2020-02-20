يعقوب: المطلوب اقالة سلامة وتغيير المدعي العام المالي

اعتبر رئيس "حركة النهج" النائب السابق ​حسن يعقوب​، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن "​تظاهرة​ ​التيار الوطني الحر​ اعتراضا على حاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​، هو اصل ​الثورة​ وهو موقف حق لو كنت مؤيدا او معارضا للتيار"، مؤكدا أن "​التمديد​ الاخير لحاكم المصرف كان خطأ فادحا ومشبوها".

ولفت الى أن "البنوك التي استفادت من الهندسات المالية و​السرقات​ عليها ان تدفع ثمن الكارثة وليس المواطن المنهوب"، مشددا على أن "المطلوب اقالة سلامة ومنعه من السفر والبدء بالتفتيش في اوراقه السرية واتخاذ قرار بتغيير المدعي ​العام المالي​ القاضي ​علي ابراهيم​".

ورأى أن "نزول جماعة رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​ لحماية حاكم المصرف يختصر مشهد الازمة"، متوجها الى جنبلاط بالسؤال: "الى اين؟ يبدو أن الوضع صعب".