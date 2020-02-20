توجّه أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق ​فادي كرم​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى رئيس الجمهورية ​ميشال عون​، قائلًا: "عسى أن تَفي بوعدك وتحمّل المسؤوليّات لكلّ المسؤولين عن ما وصلنا إليه، وأوّلهم من حمّلنا الديون وأبرم المحاصصات وقام بالتوظيفات الانتخابيّة وعقد صفقات ​الكهرباء​ و​الاتصالات​ و​المازوت​ و​السدود​ ومحطّات التكرير و​النفايات​، وسهّل التهرّب الجمركي والمعابر غير الشرعية".

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كانت هذه تفاصيل خبر كرم للرئيس عون: عسى أن تفي بوعدك وتحمّل المسؤوليات لكل المسؤولين عما وصلنا إليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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