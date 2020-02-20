رئيس جمعية تجار زحلة شارك في اللقاء الاقتصادي الذي عُقد في السراي

شارك رئيس جمعية تجار زحلة زياد سعاده في اللقاء الاقتصادي الذي عُقد في السراي الحكومي وضم الى رئيس مجلس الوزراء حسان دياب وزير الإقتصاد راوول نعمة ورئيس جمعية تجار بيروت نقولا الشماس، ورؤساء التجمعات التجارية.
ونقل سعاده الواقع الاقتصادي لاسواق زحلة التجارية، معربا عن أمله بأن "تعود الاجراءات التي ستتخذ في وقف المسار الانحداري للاقتصاد الوطني وأعرب عن ثقته بقدرة نجاح القطاع الخاص".
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