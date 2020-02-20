أكّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد حواط، أنّ "لا علاج للأزمة الاقتصاديّة والماليّة ولا أمل يُرجى من جدولة الدين العام، من دون خطّة علميّة تنهي الفساد وتضع حدًّا للهدر وتخفض الفوائد، ومن دون إطلاق يد القضاء وتحريك العجلة الاقتصاديّة وتشجيع الاستثمار".
ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "مرتا مرتا المطلوب واحد". أسقطوا الحصانات".
كانت هذه تفاصيل خبر حواط دعا لإسقاط الحصانات: لا علاج للأزمة من دون خطة تنهي الفساد وإطلاق يد القضاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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