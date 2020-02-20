جورج عطاالله: أولى طلائع حرّاس المصرف بدأت بالظهور ما بين شارعيّ كليمونصو والحمرا

اعتبر عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​جورج عطاالله​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "أولى طلائع حرّاس المصرف بدأت بالظهور ما بين شارعيّ كليمونصو و​الحمرا​ للدفاع عن ال​سياسة​ الماليّة التي صادرت أموال البلد والناس".

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