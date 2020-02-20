مصادر الـLBCI: صندوق النقد قال للمسؤولين اللبنانيين "أنتم تقررون ماذا ستفعلون"

أوضحت مصادر الإجتماع المُخصّص لمناقشة استحقاق "اليوروبوند" بين ​لجنة المال​ ونواب مع رئيس "جمعية مصارف ​لبنان​" ​سليم صفير​ وويزر المال ​غازي وزني​ وممثّلين عن "​مصرف لبنان​"، لقناة الـ"LBCI"، أنّ "مهلة التفاوض الرسميّة بين حاملي السندات ولبنان تنتهي غدًا، ولكن هذا لا يمنع من الاستمرار في التفاوض، بقبول الجانبين".

ولفتت إلى أنّ "وزني شرح الاحتمالات والتداعيات بشأن استحقاقات "اليوروبوند"، ولكنّه لم يأخذ أي موقف نهائي، وهو بصدد تعيين استشاريّين حقوقيّين وماليّين لاختيار التوجّه الأسلم". وذكرت أنّ "​صندوق النقد الدولي​ قال للمسؤولين اللبنانيين "أنتم تقرّرون ماذا ستفعلون".