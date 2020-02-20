تلقى رئيس ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ اتصالاً هاتفياً من رئيس الحكومة السابق ​سعد الحريري​ الذي أكد تضامنه ورفضه لما حصل من استفزازات لمناصري التقدمي اليوم". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر الحريري اتصل بجنبلاط متضامناً: نرفض ما حصل من استفزازات لمناصري التقدمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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