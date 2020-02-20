مصرف لبنان: ما يتم توزيعه عبر "واتسآب" عن تعميم يحمل الرقم 107 لا أساس له من الصحة

أكد المكتب الإعلامي لمصرف لبنان المركزي في بيان، أن "ما يتم توزيعه عبر تطبيق واتسآب وينسب للمصرف عن تعميم يحمل الرقم 107، لا أساس له من الصحة".
يذكر أن الخبر الذي يتم تداوله جاء فيه: "إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و74 منه، وبناء على القانون رقم 132بتاريخ 26/1/1999 المتعلق بمصرف لبنان، بناء على قرار المجلس المركزي المنعقد في 20/2/2020 ينحصر التداول داخل الأراضي اللبنانية في الليرة اللبنانية. وفي حال أراد أي مودع سحب أمواله في العملات الأجنبية، فتصرف على سعر الصرف الرسمي 1515 ل.ل.، يبدأ التنفيذ بهذا القرار إبتداء من 15/3/2020".
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