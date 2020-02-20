مصرف لبنان: ما يتم توزيعه عبر "واتسآب" عن تعميم يحمل الرقم 107 لا أساس له من الصحة

أكد المكتب الإعلامي ل​مصرف لبنان​ المركزي في بيان، أن "ما يتم توزيعه عبر تطبيق واتسآب وينسب للمصرف عن تعميم يحمل الرقم 107، لا أساس له من ​الصحة​".

يذكر أن الخبر الذي يتم تداوله جاء فيه: "إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 70 و74 منه، وبناء على القانون رقم 132بتاريخ 26/1/1999 المتعلق بمصرف لبنان، بناء على قرار المجلس المركزي المنعقد في 20/2/2020 ينحصر التداول داخل الأراضي اللبنانية في ​الليرة اللبنانية​. وفي حال أراد أي مودع سحب أمواله في العملات الأجنبية، فتصرف على سعر الصرف الرسمي 1515 ل.ل.، يبدأ التنفيذ بهذا القرار إبتداء من 15/3/2020".