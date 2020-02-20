الدفاع التركية: اميركا قد ترسل أنظمة باتريوت إلى تركيا لاستخدامها بإدلب

أكد ​وزير الدفاع التركي​، خلوصي آكار، أن "​أنقرة​ لن تقبل اقتراحات بشأن نقل نقاط المراقبة التركية بإدلب، وتركيالا تنوي الاشتباك مع القوات الروسية في إدلب والهدف الوحيد هو قوات الحكومة السورية"، لافتا الى أن "الولايات المتحدة قد ترسل أنظمة باتريوت إلى تركيا لاستخدامها في إدلب".

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