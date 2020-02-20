قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلي: معرضون لهجمات صاروخية لم نشهدها من قبل

أكد قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلي الجنرال تامير يدعي ان "الجبهة معرضة لهجمات صاروخية حادة لم تشهدها إسرائيل في الحروب الماضية، وقد تتعرض ايضاً لهجوم سيبراني خلال الحرب المقبلة، ولا نعرف ما اذا كانت اسرائيل مستعدة لمثل هذه الحروب ام لا".
وأشار يدعي الى ان بلاده تتفهم أن "الأمور على الجانب الآخر قد تغيرت، وأن نطاق الصواريخ أصبح قوياً من حيث الكم والوزن والقوة والدقة، وأصبح التحدي متعدد الأبعاد، وبأن إسرائيل تواجه تحديات جمة، وان إطلاق الصواريخ في المستقبل لن يكون له مثيل، وليس كما تعرضت إسرائيل له في حرب غزة الأخيرة، وكذلك في حرب لبنان الثانية، والصواريخ سيكون لها القدرة على الوصول بشكل كبير وشل الوظائف والحياة في الجبهة الداخلية الإسرائيلية".
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