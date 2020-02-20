قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلي: معرضون لهجمات صاروخية لم نشهدها من قبل

أكد قائد الجبهة الداخلية ال​إسرائيل​ي الجنرال تامير يدعي ان "الجبهة معرضة لهجمات صاروخية حادة لم تشهدها إسرائيل في الحروب الماضية، وقد تتعرض ايضاً لهجوم سيبراني خلال الحرب المقبلة، ولا نعرف ما اذا كانت ​اسرائيل​ مستعدة لمثل هذه الحروب ام لا".

وأشار يدعي الى ان بلاده تتفهم أن "الأمور على الجانب الآخر قد تغيرت، وأن نطاق ​الصواريخ​ أصبح قوياً من حيث الكم والوزن والقوة والدقة، وأصبح التحدي متعدد الأبعاد، وبأن إسرائيل تواجه تحديات جمة، وان إطلاق الصواريخ في ​المستقبل​ لن يكون له مثيل، وليس كما تعرضت إسرائيل له في ​حرب غزة​ الأخيرة، وكذلك في حرب لبنان الثانية، والصواريخ سيكون لها القدرة على الوصول بشكل كبير وشل الوظائف و​الحياة​ في الجبهة الداخلية الإسرائيلية".