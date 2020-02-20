الكشف عن هوية منفذ هجوم ألمانيا وتوجهاته

دبي - بواسطة محمد فارس © Kai Pfaffenbach

كشفت وسائل إعلام ألمانية أن منفذ الهجوم في بلدة هاناو قرب مدينة فرانكفورت الألمانية، يدعى توبياس، ويرجح أن يكون من حملة الأفكار اليمينية المتطرفة.

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن الرسالة التي تركها منفذ الهجوم توبياس تكشف عن "مواقف مشوشة، وكثيرا منها يحمل طابعا يمينيا متطرفا".

وفي وقت سابق أعلنت الشرطة الألمانية أن مجهولا مسلحا هاجم مقهيين بالقرب من مدينة فرنكفورت، وأسفر الهجوم عن مقتل 9 أشخاص على الأقل وإصابة عدد آخر.

وأضافت الشرطة لاحقا أنها عثرت على المهاجم ميتا في منزله، وعثرت في المنزل على تسجيل فيديو ورسالة مكتوبة، أعلن من خلالها مسؤوليته عن الهجوم.

المصدر: وكالات