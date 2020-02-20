«أخبار اليوم» و«اليوم24» ضمن المستهدفين.. وهبي يسائل عبيابة حول دعم الصحف

وجّه الأمين العام الجديد لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، بصفته نائبا برلمانيا، سؤالا كتابيا إلى وزير الثقافة والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، الوصي على قطاع الاتصال، لحسن عبيابة، عن أسباب تأخر صرف الدعم الخاص بالصحف عن مجموعة من المنابر الإعلامية.

وساءل وهبي عبيابة حول المعايير المعتمدة والإجراءات المتخذة لتحقيق توزيع منصف وعادل بين المؤسسات الصحافية الوطنية، نظرا إلى ما يترتب على هذا الإقصاء من انعكاسات سلبية ومقلقة على وضعية المهنيين في هذه الصحف.

ويتواصل إقصاء «أخبار اليوم» و«اليوم24» من الدعم العمومي، الذي توصلت به منابر أخرى في الأسبوع الأول من شهر يناير. وترفض مصالح قطاع الاتصال، الذي يضم الكتابة الدائمة للجنة المكلفة بتوزيع الدعم، وجميع القطاعات الحكومية التي قمنا بمراسلتها، بما فيها رئاسة الحكومة، تقديم معلومات أو تفسير حول استثناء «أخبار اليوم» و«اليوم24» من حصتهما من الدعم العمومي.

وفي الوقت الذي تتحدث فيه بعض المصادر عن «مشكل تقني»، وأخرى عن نقص في «السيولة»، يثير اختيار «أخبار اليوم» و«اليوم24» ضمن مجموعة يقال إنها تضم 6 منابر صحافية لم تتوصل حتى الآن بالدعم، تساؤلات حول خلفيات استهداف هذه المؤسسة بالضبط، وحرمان منبريها الإعلاميين معا من حصتهما، ما سبّب لهما صعوبات إضافية مع دائنيهما، وحرم أجراءهما من رواتبهم.