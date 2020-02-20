فيديو: يونس الميموني
تعرض محمد عزيزو، شاب من تطوان، لحادثة سير خطيرة، ألزمته الكرسي المتحرك، منذ عام 2013.
وكشف عزيزو لـ”اليوم24″ أن سيارة كانت تسير بسرعة جنونية على مستوى إحدى شوارع مدينة تطوان، اصطدمت به، ما تسبب له في إصابة خطيرة على مستوى العمود الفقري، أفقدته القدرة على تحريك رجليه.
وقال عزيزو: “فقدت الأمل في الوقوف على قدماي في البداية، بحكم التقارير السلبية للأطباء، لكنني استرجعت بصيص منه في العلاج من بروفيسور جراحة في الرباط، بعدما أكد لي إمكانية تحريك أطرافي مرة أخرى، إذا خضعت لعملية جراحية”.
وأردف عزيزو للموقع ذاته: “الطبيب نصحني بإجراء العملية خارج المغرب، وأناشد المحسنين من أجل مساعدتي”.
كانت هذه تفاصيل خبر شاب مقعد يطلب مساعدة المحسنين: تعرضت لحادثة سير خطيرة وأتمنى الوقوف على قدمي مرة أخرى-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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