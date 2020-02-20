اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، رجلا بعد تنفيذه عملية طعن أدت إلى إصابة إمام مسجد في لندن بالقرب من ريجنتس بارك.
وقالت الشرطة في بيان، حسب وسائل إعلام بريطانية، إنه “جرى إسعاف الرجل في مكان الحادث قبل نقله إلى المستشفى”، وأشارت إلى أنها تنتظر آخر المستجدات حول حالته حالته الصحية.
لفتت الانتباه إلى أنه تم القبض على شخص في مكان الحادث، للاشتباه في قيامه لمحاولة قتل “رجل في السبعين من عمره، في مسجد شمال لندن”، مؤكدة أن حالته الصحية ليست في خطر.
كانت هذه تفاصيل خبر لندن.. طعن إمام مسجد شمال العاصمة البريطانية واعتقال منفذ الهجوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.