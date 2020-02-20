لندن.. طعن إمام مسجد شمال العاصمة البريطانية واعتقال منفذ الهجوم

اعتقلت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، رجلا بعد تنفيذه عملية طعن أدت إلى إصابة إمام مسجد في لندن بالقرب من ريجنتس بارك.

وقالت الشرطة في بيان، حسب وسائل إعلام بريطانية، إنه “جرى إسعاف الرجل في مكان الحادث قبل نقله إلى المستشفى”، وأشارت إلى أنها تنتظر آخر المستجدات حول حالته حالته الصحية.

لفتت الانتباه إلى أنه تم القبض على شخص في مكان الحادث، للاشتباه في قيامه لمحاولة قتل “رجل في السبعين من عمره، في مسجد شمال لندن”، مؤكدة أن حالته الصحية ليست في خطر.