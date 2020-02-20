الحكومة ترد على بوليف: المجلس العلمي من يصدر الفتوى ولا للتشويش على مشروع ملكي

في جوابه على سؤال صحافي خلال الندوة التي أعقبت الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، رفض الحسن عبيابة، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ما تضمنته تدوينة كاتب الدولة السابق المكلف بالنقل، محمد نجيب بوليف، المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بخصوص قروض برنامج انطلاقة لدعم وتمويل المقاولين الشباب، والتي اعتبرها قروضا ربوية.

وقال الوزير، “لا نقبل أي فتوى من أي شخص من داخل المغرب أو خارجه، المغرب يؤطره دستور وقانون، وبخصوص الجوانب الدينية، توجد مؤسسة خاصة، وهي المجلس العلمي الأعلى، وهو الوحيد المخول له إصدار فتاوى”.

وأضاف المتحدث، “نتحدث عن مشروع ضخم جاء به الملك لإتاحة الفرصة للشباب والمقاولات الصغرى والمتوسطة وخلق آلاف مناصب الشغل، نثمن عاليا هذه المبادرة التي قام بها الملك لإتاحة الفرصة لجميع المقاولات عن طريق التمويل البنكي والضمان”.

وأضاف المسؤول الحكومي، “هذا المشروع دخل على المغاربة بسرور كبير وهناك إقبال شديد عليه، ولا نريد تشويشا عليه”.

وكان الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، كتب في تدوينة على حسابه بالفايسبوك، “الربا قليله وكثيره، له نفس الحكم، ولو كان الحق سبحانه يريد أن يفرق بينهما لما غفل عن ذلك… عز وجل… والأبناك التشاركية المغربية والحمد لله موجودة لتقوم بما يلزم”، وذلك في تعليق له على فتوى للدكتور أحمد الريسوني، اعتبر فيها أن قروض “انطلاقة” شرعية.