أفادت السفارة العراقية في طهران، الخميس، بأن ايران اكدت أن فيروس كورونا تحت السيطرة. وقالت السفارة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ايران اكدت ان فيروس كورونا تحت السيطرة". وأضاف السفارة، "جاهزون للمساعدة ولا داعي لذعر الجالية"، لافتة بالقول "متواصلون مع الجهات الايرانية لمتابعة الفيروس".



وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، امس الاربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" جنوب غرب العاصمة طهران، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 5 أشخاص. وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، امس الاربعاء، عن تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" جنوب غرب العاصمة طهران، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 5 أشخاص.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السفارة العراقية في طهران: ايران اكدت ان فيروس كورونا تحت السيطرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.