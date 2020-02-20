الكعبي: تعيينات الخارجية شملت أبناء سفراء واساتذة جامعات وموظفين بوزارات اخرى

وقال الكعبي في حديث لـ برنامج "المحايد" الذي تبثه الفضائية السومرية، "ارسلنا الى وزارة الخاريجة كتابا عن حملة الشهادات العليا من طلبة القانون والعلوم السياسسية بعد لقائنا معهم لان هذه الشريحة اينما سذهوب لا يرحبون بهم لندرة اختصاصهم، وتفاجئنا ان هذه القائمة التي اصدرتها الخارجية بانها من حملة الشهادات كما يقال شملت ابناء سفراء واساتذة جامعات وموظفين في وزارات اخرى".وأوضح الكعبي، أن "اكثر من اربع سفراء عينوا اولادهم في تعيينات الخاريجة الأخيرة، منهم سفير العراق في بيروت وفي استراليا، وايضا قنصل، وقائم باعمال"، منوها الى أن "أكثر من 90 عقدا بوزارة الخارجية لم يعين منهم سوى اثنين فقط".

وتابع، أن "اللجنة التحقيقية التي ستتشكل بهذا الشأن تعمل في الاجراءات القانونية وليست اجراءات شخصية"، مؤكدا أن "لجنة العلاقات الخارجية ايدت ما رصدناه، وسوف يتم تدقيق هذا الموضوع بمهنية".