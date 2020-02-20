الشرطة البريطانية: طعن رجل في مسجد بشمال لندن

قالت شرطة لندن إنها اعتقلت رجلا، الخميس، بعد تنفيذه عملية طعن أدت إلى إصابة شخص في مسجد بالقرب من ريجنتس بارك.

وقالت الشرطة في بيان إنه "عثر على رجل مصاب بجروح، وقد عولج من قبل المسعفين قبل نقله إلى المستشفى".

وأضافت أنه "ننتظر آخر مستجدات حالته. قُبض على رجل في مكان الحادث للاشتباه في قيامه بمحاولة قتل".