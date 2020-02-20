حركة طالبان تعلن توقيع اتفاق "تاريخي" مع واشنطن قريبا

قال سراج الدين حقاني، نائب زعيم حركة طالبان الأفغانية، إنه سيتم توقيع اتفاق مع الولايات المتحدة قريبا لخفض العنف لمدة 7 أيام.

وأضاف حقاني في مقال للرأي في صحيفة "نيويورك تايمز"، أن قيادات الحركة "ملتزمة بالكامل" باحترام الاتفاق "التاريخي".

وكتب في المقال: "وقوفنا اليوم على أعتاب اتفاق للسلام مع الولايات المتحدة ليس بالإنجاز الصغير"، في أول تصريح علني مهم من قيادي بارز في الحركة بشأن الاتفاق لخفض العنف لمدة أسبوع.

وقد يؤدي الاتفاق المبدئي، الذي تم التوصل إليه خلال مفاوضات بين ممثلين عن الولايات المتحدة وعن "طالبان"، إلى انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان.

وأضاف حقاني في المقال: "تحقيق الاتفاق بكل ما يتضمنه من إمكانات وضمان نجاحه واكتساب سلام دائم سوف يعتمد على احترام بالغ الدقة من الولايات المتحدة لكل التزاماتها".

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واستمرت الاشتباكات بين القوات الأفغانية وحركة طالبان، لكن القائم بأعمال وزير الداخلية الأفغاني قال، الثلاثاء الماضي، إن اتفاقا لخفض العنف سيطبق خلال 5 أيام.

ووضف حقاني المخاوف بشأن تحول أفغانستان مرة أخرى لملاذ للمتشددين بأنها "مبالغ فيها".

ورد القصر الرئاسي الأفغاني بحدة على مضمون المقال.

وقال صديق صديقي المتحدث باسم القصر الرئاسي لـ"رويترز": "من المحزن أن نيويورك تايمز أتاحت تلك المساحة لشخص مدرج في قائمة الإرهاب".

وأضاف أن حقاني وشبكته مسؤولان عن هجمات بالغة الوحشية على أفغان وأجانب.

وذكر صديقي على "تويتر" أن الرئيس الأفغاني أشرف غني، الذي أعيد انتخابه في الآونة الأخيرة، التقى بالمبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد للمرة الثانية خلال 24 ساعة اليوم، لمناقشة أمور متعلقة بمحادثات السلام وتفاصيل اتفاق خفض العنف.