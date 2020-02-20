"كورونا" يصيب الهواتف.. وسامسونج الناجي الوحيد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أصاب فيروس كورونا قطاعات الاقتصاد العالمي، ومن القطاعات التي تتوالى الأنباء عنها، قطاع الهواتف الذكية.. فما العلاقة بين الاثنين؟
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السوق الصيني الأهم عالميا بالنسبة لمبيعات الهواتف، في عام 2019 بلغت مبيعات الهواتف الذكية في الصين، نحو 369 مليون هاتف، أي ربع مبيعات الهواتف الذكية في العالم.
ولكن ضربة فيروس كورونا الجديد، الذي تفشى في الصين في الآونة الخيرة منذ الأشهر الماضية، وأصاب عشرات الآلاف ليس في الصين وحسب، جاءت قوية على هذه المبيعات.
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