"الحرية والتغيير" بالسودان: قمع الشرطة للمتظاهرين "انتكاسة للثورة"

أدانت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، مساء الخميس، قمع قوات الشرطة للمظاهرات السلمية، واعتبرتها انتكاسة في مسار الثورة ويجب التصدي بحسم له.

يأتي ذلك بعد ساعات من إدانة تجمع المهنيين السودانيين استخدام الشرطة للقوة ضد المظاهرات التي طالبت بإعادة هيكلة القوات المسلحة.

وطالب التجمع في بيان، الخميس، مجلس الوزراء السوداني بفتح تحقيق حول الحادثة، وتطهير الشرطة من عناصر النظام البائد.





Advertisements

وبحسب وسائل إعلام وشهود عيان، فقد أطلقت الشرطة السودانية، الخميس، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين وسط العاصمة الخرطوم، الذين كانوا يطالبون بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وإعادة ضباط من الجيش للخدمة بعد إحالتهم للتقاعد.

وأعلن الجيش السوداني، الثلاثاء الماضي، رسميا عن هيكلة في صفوفه شملت ترقيات وإحالات للتقاعد.

وقال في بيان: إن الهيكلة تأتي بصورة منتظمة مع بداية كل عام جديد، وفقاً للوائح فرع شؤون الضباط وشروط اجتياز حواجز الترقي والاستمرارية بالقوات المسلحة السودانية.





وعقب ذلك انتشرت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تندد بإحالة الضابط الملازم "محمد الصديق" الذي قال محتجون إنه ممن دافعوا عنهم، وناصروهم عند بداية اعتصامهم في الخرطوم.