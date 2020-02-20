- 1/2
- 2/2
العين الإخباريةالخميس 2020/2/20 09:48 م بتوقيت أبوظبي
مظاهرات بالخرطوم ضد إحالة ضابط دافع عن المعتصمين للتقاعد
أدانت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، مساء الخميس، قمع قوات الشرطة للمظاهرات السلمية، واعتبرتها انتكاسة في مسار الثورة ويجب التصدي بحسم له.
يأتي ذلك بعد ساعات من إدانة تجمع المهنيين السودانيين استخدام الشرطة للقوة ضد المظاهرات التي طالبت بإعادة هيكلة القوات المسلحة.
وطالب التجمع في بيان، الخميس، مجلس الوزراء السوداني بفتح تحقيق حول الحادثة، وتطهير الشرطة من عناصر النظام البائد.
وبحسب وسائل إعلام وشهود عيان، فقد أطلقت الشرطة السودانية، الخميس، الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المحتجين وسط العاصمة الخرطوم، الذين كانوا يطالبون بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية، وإعادة ضباط من الجيش للخدمة بعد إحالتهم للتقاعد.
وأعلن الجيش السوداني، الثلاثاء الماضي، رسميا عن هيكلة في صفوفه شملت ترقيات وإحالات للتقاعد.
وقال في بيان: إن الهيكلة تأتي بصورة منتظمة مع بداية كل عام جديد، وفقاً للوائح فرع شؤون الضباط وشروط اجتياز حواجز الترقي والاستمرارية بالقوات المسلحة السودانية.
وعقب ذلك انتشرت حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تندد بإحالة الضابط الملازم "محمد الصديق" الذي قال محتجون إنه ممن دافعوا عنهم، وناصروهم عند بداية اعتصامهم في الخرطوم.
كانت هذه تفاصيل خبر "الحرية والتغيير" بالسودان: قمع الشرطة للمتظاهرين "انتكاسة للثورة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.