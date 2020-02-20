عبدالله بن زايد ووزير خارجية هولندا يبحثان تعزيز العلاقات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ناقش الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، مع ستيف بلوك وزير خارجية هولندا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية مجالات التعاون المشترك بين البلدين.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، فقد تناول الجانبان عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى المستجدات الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية ومنها ليبيا واليمن وإيران.





ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بوزير خارجية هولندا، وأشاد بالعلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة الإمارات وهولندا، والحرص المستمر على تطويرها وتعزيزها في شتى المجالات.

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وأثنى أيضاً على حرص هولندا للمشاركة في معرض إكسبو 2020 دبي، مؤكدا التطلع إلى مشاركة متميزة لهولندا في هذا المعرض العالمي.





من جانبه، أكد وزير خارجية هولندا تطلع بلاده إلى تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات منوها بمكانتها الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما حققته من إنجازات تنموية في شتى المجالات.