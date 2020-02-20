الشرطة البريطانية تعتقل منفذ حادث طعن بأحد مساجد لندن

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رويترزالخميس 2020/2/20 09:18 م بتوقيت أبوظبي
لحظة توقيف الشرطة البريطانية للمشتبه به
قالت شرطة العاصمة البريطانية لندن، اليوم الخميس، إنها اعتقلت رجلا بعد واقعة طعن في مسجد قرب متنزه ريجنتس أسفرت عن إصابة شخص.
وقالت الشرطة البريطانية، في بيان، إنه "عثر على رجل بجروح من الطعن. عالجه المسعفون قبل نقله إلى المستشفى.. ننتظر تحديثا بشأن حالته. واعتقل رجل في مسرح الواقعة لشبهة الشروع في القتل".
وأظهرت صور نشرت على موقع تويتر أفراد الشرطة وهم يقيدون حركة رجل في ساحة الصلاة بالمسجد قرب متنزه ريجنتس قبل اقتياده بعيدا.
وقالت: "نرجح أن حادث الطعن في مسجد وسط لندن غير مرتبط بالإرهاب"، بدون مزيد من التفاصيل
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