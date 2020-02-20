الجيش: نعمل على الفصل بين المتظاهرين بكليمنصو وإعادة الوضع إلى ما كان عليه

أعلن ​الجيش اللبناني​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "عناصرنا تعمل على الفصل بين ​المتظاهرين​ بمحلة كليمنصو في ​بيروت​، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه".

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