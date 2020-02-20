الجيش الإسرائيلي: الحكومة اللبنانية الجديدة تخضع لرغبات حزب الله وتحمي مصالحه

أكد قائد منطقة ​الشمال​ ب​الجيش الإسرائيلي​ أمير برعام، ان "​الحكومة​ اللبنانية ​الجديدة​ تخضع لرغبات "حزب الله" وتحمي مصالحه"، مهددا "​إيران​ والعاصمة اللبنانية ​بيروت​ والقرى اللبنانية الحدودية بـ"دفع ثمن باهظ". ولفت برعام إلى أن "حزب الله" يواصل جهوده لاقتناء المزيد من ​السلاح​ الأكثر دقة، وتصريح الرئيس اللبناني ​ميشال عون​ الأسبوع الماضي ان "حزب الله" لا يتدخل في قرارات الحكومة وأنه يلتزم شخصيا بأن يحترم الحزب ​القرار 1701​، ليس صحيح وما قيل بالفرنسية ليس كما يحدث على الأرض"، مبيناً انهم "يعرفون في بيروت وفي جبل عامل ​جنوب لبنان​، أنهم سيدفعون ثمنا باهظا، والجيش الإسرائيلي سيستمر بالعمل لإحباط الجهود التي تهدد أمننا طالما تطلب منا ذلك، وسنجني الثمن من "حزب الله" وأيضا من أسياده في الشمال الشرقي، وأيضا من عاصمة ​الدولة اللبنانية​ بيروت، وبالطبع من القرى الشيعية جنوب لبنان، التي تستخدم كملجأ وقاعدة للحزب".

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