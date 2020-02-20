استغرب، عضو تكتل لبنان القوي الوزير السابق غسان عطالله، أن "يكون مناصرو الحزب "التقدمي الاشتراكي" هم خط الدفاع الأول عن مصرف لبنان، في الوقت الذي يذهب "التيار الوطني الحر" ليطالب بإسترداد أموال الفقراء المنهوبة"، متسائلا: "هل شعروا أن زعيمهم معني؟"
ولفت، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، الى "أننا لا نستغرب أن يطلب البيك من مناصريه أن يفعلوا شيئاً ويتصرفوا على نحو مختلف. يسقط حكم المصرف".
كانت هذه تفاصيل خبر عطالله عن مناصري الاشتراكي: هل شعروا أن زعيمهم معني؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.