عطالله عن مناصري الاشتراكي: هل شعروا أن زعيمهم معني؟

استغرب، عضو تكتل ​لبنان القوي​ الوزير السابق غسان عطالله، أن "يكون مناصرو الحزب "التقدمي الاشتراكي" هم خط الدفاع الأول عن ​مصرف لبنان​، في الوقت الذي يذهب "​التيار الوطني الحر​" ليطالب بإسترداد أموال الفقراء المنهوبة"، متسائلا: "هل شعروا أن زعيمهم معني؟"

ولفت، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي، الى "أننا لا نستغرب أن يطلب البيك من مناصريه أن يفعلوا شيئاً ويتصرفوا على نحو مختلف. يسقط حكم المصرف".