أكد النائب ​وائل ابو فاعور​، ان "بعض الدعوات التي وجهت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حركت الشارع والنائب السابق ​وليد جنبلاط​ نزل شخصياً الى الشارع وطلب عدم حصول اي صدام، والتحركات مشروعة في اي مكان وهناك مسؤولية كبيرة امام ​السلطة​ السياسية، ولا يحق لنا ان يكون لنا ​حساسية​ على هذه التظاهرة، والفكرة هي توجيه الحراك باتجاه منزل جنبلاط"، موضحاً انه "يحق للتيار ان يتظاهر كيف ما يشاء ولكن التوجيه السياسي يحتاج الى بعض الدقة، ويجب حماية الثورة من اي صدام يتخذ الطابع الاهلي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ابو فاعور: يجب حماية الثورة من اي صدام يتخذ الطابع الاهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.